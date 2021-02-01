Восемь классов эммаусской школы в Твери перевели на удаленку с 1 февраля

Школьники перешли на дистанционное обучение Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Твери учеников Эммаусской СОШ перевели на дистанционное обучение с 1 по 5 февраля.

Такие меры приняты из-за заболеваемости ОРВИ среди учеников и коронавирусом - у учителей. Все начальные классы, кроме одного, продолжат ходить в школу в обычном режиме.

Напомним, до 7 февраля на дистанционном обучении также находятся ученики Холмецкой школы в Оленинском муниципальном округе.

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