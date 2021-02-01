17-летнего подростка подозревают в сбыте наркотиков в Твери

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

17-летний житель Твери подозревается в сбыте наркотических веществ на территории города.

Как сообщает следственный комитет, 25 января молодой человек был задержан, при нем обнаружено пять свертков с наркотическим веществом, которые он собирался спрятать в тайниках, а затем сбыть.

Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области по ч. 3 ст. 30 п. "г" и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело.

Несовершеннолетний, по ходатайству следователя, заключен под стражу. Ведется следствие.

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