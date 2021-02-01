В Тверской области на 1 февраля коронавирусом заразились 193 человека Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 1 февраля 2021 года, 193 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 29263 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 25 334 человек (+163 за последние сутки)

Изолированы 3413 больных (+30).

Умерли 516 человек (0).

Больше всего новых случаев инфицирования регистрируется в Твери. По данным регионального оперштаба, на 1 февраля в областной столице выявлено 9301 случай ковида (60 новых случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2116 (+15),

Вышневолоцкий городской округ – 1675 (+14),

Ржев – 1580 (+14),

Торжок – 1370 (+6),

Кимры – 1250 (+3),

Калининский район – 1157 (+7).

Прививку от коронавируса уже сделал 15 817 жителей, за последние сутки – 556 человек.