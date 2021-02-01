Мужчина пытался вынести под курткой товар из гипермаркета в Твери

Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сигнал "Тревога" поступил на пульт дежурного из гипермаркета на Октябрьском проспекте в Твери.

По прибытии на место сотрудники Росгвардии выяснили, что 27-летний мужчина попытался похитить из магазина товары. Украденное он прятал под одеждой.

Устанавливается ущерб, причиненный магазину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый передан сотрудникам полиции.

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