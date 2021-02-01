Новый пункт вакцинации открылся в областном лечебно-реабилитационном центре в Твери

В Тверской области сделать прививку можно в 31 пункте вакцинации. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери начал работать еще один прививочный пункт, где жители могут вакцинироваться против COVID-19. 31-й в Тверской области. Также в регион поступило еще 1800 доз вакцины «Спутник V».

Всего на данный момент во всех муниципалитетах сделали прививку 15,8 тысяч человек. На них ушло 64,3% от общего количества вакцины, которая есть в регионе. За 31 января прививку сделали 556 человек.

Всех жителей перед прививкой осматривают терапевты. Пришедшим меряют температуру, уточняют у них о хронических заболеваниях и контактах с больными. Дополнительные анализы сдавать не требуется.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала «Госуслуги», региональную медицинскую систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов. «КП»-Тверь» составила полный перечень прививочных кабинетов.