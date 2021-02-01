Из Кашина в Тверь вертолетом доставили тяжелобольного пациента

В Тверской области вертолет санавиации МЧС экстренно доставил пациента в больницу. Фото: пресс-служба МЧС по Тверской области.

В 17:00 экипаж вертолета Ка-32 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево в Кашинскую ЦРБ, чтобы транспортировать нуждающегося в неотложной помощи. В 19:50 пациента доставили в областную больницу в Твери.

Ежедневно авиация регионального МЧС готова перевезти того, кому срочно нужна медицинская помощь. На вертолетах Ми-8 и Ка-32 врачи и спасатели прилетят в любой район области.

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