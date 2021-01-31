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В Тверской области посчитают фермерские хозяйства

По итогам микропереписи будет сформирована новая база данных
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области проходит сельскохозяйственная микроперепись

В Тверской области проходит сельскохозяйственная микроперепись

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2021 году в Тверской области проводят сельскохозяйственную микроперепись.

В рамках переписи в базе данных будет обновлена информация о земельных ресурсах агропрома, площадях сельхозкультур и многолетних насаждений, поголовье сельскохозяйственных животных, производственной инфраструктуре, сведения об организациях АПК.

В регионе пересчитают крестьянские, фермерские и личные подсобные хозяйства, некоммерческие товарищества и другие сельхозорганизации.

На участках работают более 700 переписчиков, которые проводят личные опросы и передают участниками переписные листки.

При правительстве региона и в муниципалитетах создадут комиссии для взаимодействия участников переписи, формирования списков, разъяснительной работы.