Старшеклассницы из Тверской области напишут письма военнослужащим

В Тверской области стартуют патриотические акции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 февраля в Тверской области стартует молодежная патриотическая акция "Мы верим в тебя, солдат!", приуроченная к Дню защитника Отечества.

В рамках мероприятия состоится конкурс поздравительных открыток ко Дню защитника Отечества. Работу победителя напечатают на поздравительных открытках. Тексты для открыток напишут старшеклассницы школ Верхневолжья и разошлют по почте военнослужащим.

- История российского воинства наполнена выдающимися примерами подвигов солдат и офицеров – тех, кто ставил превыше всего патриотизм, верность долгу и присяге. Сегодня новые поколения граждан России достойно продолжают ратные традиции, – считает губернатор Игорь Руденя.

Также в регионе пройдет интеллектуальная игра-викторина, посвященная дню создания Красной армии и празднованию Дня защитника Отечества.

Вопросы об участии в акции - по телефону: (4822) 33-06-97.