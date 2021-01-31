В Тверской области на 31 января коронавирусом заразились 197 человек

В Тверской области выявлено 197 заболевших Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба на 31 января 2021 года, 197 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 29070 случаев заражения COVID-19.
Выздоровели 25 171 человек (+187 за последние сутки)
Изолированы 3383 больных (+10).
Умерли 516 человек (0).
Больше всего новых случаев инфицирования регистрируется в Твери. По данным регионального оперштаба, на 31 января в областной столице выявлен 9241 случай ковида (53 новых случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2101 (+13),
Вышневолоцкий городской округ – 1661(+12),
Ржев – 1566 (+8),
Торжок – 1364 (+8),
Кимры – 1247 (+6),
Калининский район – 1150 (+8).
Прививку от коронавируса уже сделал 15 261 житель, за последние сутки – 853 человека.