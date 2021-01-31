В Тверской области на 31 января коронавирусом заразились 197 человек

В Тверской области выявлено 197 заболевших Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 31 января 2021 года, 197 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 29070 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 25 171 человек (+187 за последние сутки)

Изолированы 3383 больных (+10).

Умерли 516 человек (0).

Больше всего новых случаев инфицирования регистрируется в Твери. По данным регионального оперштаба, на 31 января в областной столице выявлен 9241 случай ковида (53 новых случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2101 (+13),

Вышневолоцкий городской округ – 1661(+12),

Ржев – 1566 (+8),

Торжок – 1364 (+8),

Кимры – 1247 (+6),

Калининский район – 1150 (+8).

Прививку от коронавируса уже сделал 15 261 житель, за последние сутки – 853 человека.