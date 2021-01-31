В Тверской области от коронавируса вакцинировано более 15 200 человек

В Тверской области за сутки прививку от коронавируса сделали 853 человека Фото: ПТО

По данным на 31 января в Тверской области вакцинировались 15 261 человек – это 66,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За минувшие сутки прививку сделали 853 жителя региона. В федеральный регистр внесена информация о 12 060 вакцинированных гражданах.

Напомним, в настоящий момент в Тверской области работает 30 прививочных пунктов. Перед прививкой граждан осматривает терапевт.

"КП"-Тверь" уже публиковала их полный список с адресами и номерами телефонов, его можно посмотреть здесь. В ближайшее время также должны начаться выезды мобильных прививочных бригад. Они дадут возможность пройти вакцинацию от коронавируса жителям городов, сел и деревень, рядом с с которыми нет прививочного кабинета.

Записаться на прививку можно по телефону 122, телефонам прививочных кабинетов, через региональную "Электронную регистратуру" и портал Госуслуг.

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