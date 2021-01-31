Двухэтажная баня вспыхнула в метре от жилого дома в Тверской области

Пожарным удалось защитить от огня жилой дом рядом с горящей баней Фото: vk.com/podslyshano_y_medikov
ЧП произошло около 20:00 вечера, 30 января, в СНТ "Мошковский залив" в Конаковском районе Тверской области.
О том, что вблизи жилого трехэтажного дома горит двухэтажная баня, сообщили очевидцы в группе "Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)" в соцсети.
На месте работали три пожарных расчета - ПСЧ №15, 20, 29.
Ликвидация открытого горения было объявлена в 21:10, в 22:48 пожар полностью потушили. Спасатели не дали огню перекинуться на жилой дом. Пострадавших нет.
По предварительной информации, причиной пожара стал перекал печи в бане.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.