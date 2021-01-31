В Твери покажут фильм Павла Дроздова "Прощаться не будем"

Постер фильма "Прощаться не будем". Фото: страничка фильма в соцсети

31 января в ДК "Пролетарка" состоится показ фильма тверского режиссера Павла Дроздова "Прощаться не будем". Начало в 12:00.

Также сегодня зрители могут увидеть на сцене Тверского академического театра драмы спектакли "Василий Тёркин" Александра Твардовского и "Весы" Евгения Гришковца. Начало в 12:00 и 17:00.

Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина подготовил литературно-музыкальную композицию "Татьянин день" и музыкально-патриотический вечер "Мадонна блокады", посвященный творчеству русской поэтессы Ольги Берггольц. Начало в 15:00.

В Вышневолоцком драматическом театре в 11:00 и 17:00 актеры представят постановки на сказку "Метелица" Братья Гримм и пьесы "За чем пойдешь, то и найдешь" Александра Островского.

Кимрский театр драмы и комедии покажет спектакль "Золушка" Евгения Шварца и пьесу Игоря Муренко "Шутки в глухомани". Начало в 11:00 и 17:00.