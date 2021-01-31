Семилетняя девочка пострадала в ДТП на улице Василевского в Твери

В ДТП пострадала семилетняя девочка Фото: областной минздрав

Авария произошла вечером, 30 января, около дома №23 по улице Василевского в Твери.

Водитель на автомобиле "Лэнд Ровер" при обгоне столкнулся с "Хендэ Акцент", которая поворачивала налево.

В результате столкновения пострадала семилетняя девочка - пассажирка "Хендэ", которая сидела в детском кресле. Ее доставили в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.