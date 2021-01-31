Пациентов из Нелидова доставили в Тверь на вертолете

Вертолетом санавиации в Тверь доставлены пациенты из Нелидова Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

30 января привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентам из Нелидовского городского округа.

В 10:40 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Нелидовского городского округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациентов.

В 14:46 пациенты были доставлены в ОКБ Твери для прохождения дальнейшего лечения.

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