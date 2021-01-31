В Тверской области 47-летнюю женщину насмерть сбила машина

Пострадавшая скончалась на место ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла поздно вечером, 30 января, на улице Гагарина у дома №26 в поселке Пригородный Вышневолоцкого городского округа.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 30-летний трезвый водитель, управляя автомобилем "Шкода Октавия", наехал на 47-летнюю женщину, которая шла через дорогу вне пешеходного перехода.

Водитель пояснил, что не увидел женщину, потому что его ослепил светом фар встречный автомобиль.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП.

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