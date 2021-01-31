В последний день каникул студенты могут бесплатно покататься на коньках в Твери

В Тверской области можно бесплатно покататься на коньках Фото: ПТО

31 января, в последний день студенческих каникул, студенты могут бесплатно покататься на коньках в спорткомплексах Тверской области.

В Твери в СК "Кристалл" катание оранизовано с 12:15 до 13:15 и с 13:30 до 14:30, в "Орбите" с 12:00 до 14:00.

В Кимрах в ледовом комплексе "Арктика" заезды пройдут в 10:30-11:30, 12:00-13:00; в "Волге" (Калязин) - 11:00 - 12:00, 12:30 - 13:30; "Орионе" (Бологое) - 11:30-12:30, 12:45-13:45; "Старице" (Старица) - 11:00-12:00, 12:45-13:45.

Работает прокат коньков.