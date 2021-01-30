Дороги перекрывают в связи с поведением работ. Фото: Виктория ТУШКОВА

Семь участков улиц временно перекроют в Твери. Постановление об ограничении движения транспорта за подписью замглавы Твери Дениса Черных опубликовала городская администрация.

Дороги перекрывают в связи с поведением работ. Кто будет вести работы - дорожники или коммунальщики - в документе не конкретизируется.

Движение и парковка транспорта будут ограничены с 6 утра 31 января (воскресенье) до 6 утра 1 февраля (понедельник) на следующих участках:

- пр-т Победы: от Волоколамского пр-та до пл. Капошвара;

- пр-д Дарвина: от пл. Капошвара до Дарвина, дом 8;

- Комсомольский пр-т: от ул. Горького до Шмидта;

- ул. Склизкова: от Орджоникидзе до дома № 116 корп. 1 по Склизкова;

- улица Троицкая;

- улица Достоевского;

- улица Хромова.

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