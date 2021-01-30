Под Тверью на развязке трассы М-11 найден труп дальнобойщика

ЧП произошло на 208-м километре М-11 у развязки. Фото: Дмитрий МИТИН

В Калининском районе, на развязке под Медным (208-й километр трассы М-11) 30 января был обнаружен труп дальнобойщика – мужчины 1980 года рождения. Водитель умер внезапно, выйдя из кабины своей машины.

Информацию «КП»-Тверь» подтвердили в Управлении МВД по Тверской области. По предварительным данным смерть сорокалетнего дальнобойщика не носит криминального характера. Водителю, вероятно, стало плохо в пути. Так предполагают очевидцы. Немного не доехав до пункта взимания платы на трассе М-11, он остановил свой большегруз, вышел из кабины и упал.

Находившиеся рядом люди вызвали скорую помощь, но к приезду медиков водитель был уже мертв. По данному факту проводится проверка.

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