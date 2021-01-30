Девятилетний мальчик и восьмилетняя девочка пострадали в ДТП в Твери

У детей ушибы плеча, а виновница аварии пострадала сильнее. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Днем 30 января на улице Благоева в Твери произошло ДТП, в котором пострадали три человека, двое из пострадавших - дети. У дома №6 при повороте налево "Chevrolet" не уступил дорогу встречной "Kia".

За рулем "Шевроле" была молодая женщина 1990 года рождения. По информации региональной Госавтоинспекции у нее имелись признаки наркотического опьянения.

В аварии пострадали дети - пассажиры встречной "Киа", девочка восьми лет и девятилетний мальчик. Детей перевозили на заднем сидении, пристегнутыми ремнями безопасности. Поэтому серьезных травм они не получили, отделавшись ушибами плеча. Виновница аварии травмировалась сильнее. У нее обнаружили закрытый перелом двух ребер и тупую травму грудной клетки.

В Госавтоинспекции также отмечают, что состояние дороги отвечало нормам.

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