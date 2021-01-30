Вороны атаковали лесную сову в Твери

Сова не нашла в городе гостеприимного приема. Фото: Степан Миронов

Утром 30 января в одном из Тверских дворов обнаружилась лесная гостья - сова. Местные жители сфотографировали красивую птицу сидящей на дереве у дома №56 по улице 15-ти лет Октября.

Спокойно отдохнуть сове не удалось. Ее персоной заинтересовались местные вороны. Они окружили незваную гостью, громогласно каркали и угрожающе подскакивали к сове. Которая, к слову, вела себя сдержанно.

- Местные вороны атакуют чужака! - написал в паблике "Увидено в Твери" подписчик Степан Миронов, разместивший фото и видео птичьих распрей.

Остается надеяться, что вороны все-таки не пойдут на серьезный конфликт с мощной птицей, и сове удастся благополучно улететь обратно в лес из такого негостеприимного города.

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