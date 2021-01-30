Тверская лыжница Наталья Непряева сломала пальцы, упав на гонке в Фалуне

У спортсменки сломано два пальца правой руки. Фото: Инстаграм/natali_nepryaeva

Наша землячка лыжница Наталья Непряева заработала два перелома, упав прямо во время гонки на трассе в шведском Фалуне.

У спортсменки сломано два пальца правой руки. Об этом сообщает информационная сеть RT со ссылкой на врача российской сборной Романа Эрлихмана. Наталья нуждается в операции, которую, по словам Эрлихмана, могут сделать уже 1 февраля.

Напомним, 29 января Наталья Непряева сошла с трассы в индивидуальной гонке в Фалуне. Спортсменке стало плохо и она упала. Наталью увели с трассы тренеры и транспортировали в больницу с подозрением на перелом.

Успеет ли тверская лыжница восстановиться к будущему мировому чемпионату, пока сказать сложно. 53-й чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта 2021 года.

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