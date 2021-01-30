Прививку от коронавируса сделали почти 14,5 тысяч человек в Тверской области

В Тверской области работает 30 прививочных пунктов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Тверской области продолжается прививочная кампания против коронавируса COVID-19. По состоянию на 30 января прививку получили уже 14 408 человек. Это 63,2% от общего количества вакцины, поступившей в регион, информирует областной оперштаб.

За последние сутки вакцинацию прошли 1850 жителей региона. По словам губернатора Игоря Рудени, в ближайшее время количество вакцинируемых ежедневно вырастет до 2000-2200 человек. Нарастить темпы помогут, в том числе, новые прививочные пункты.

Напомним, в настоящий момент в Тверской области работает 30 прививочных пунктов. "КП"-Тверь" уже публиковала их полный список с адресами и номерами телефонов, его можно посмотреть здесь. В ближайшее время также должны начаться выезды мобильных прививочных бригад. Они дадут возможность пройти вакцинацию от коронавируса жителям городов, сел и деревень, рядом с с которыми нет прививочного кабинета.

Записаться на прививку можно по телефону 122, телефонам прививочных кабинетов, через региональную "Электронную регистратуру" и портал Госуслуг.

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