Коронавирусом в Твери за сутки заразились 45 человек

Всего в Тверской области с начала пандемии подтверждено 28873 официальных случая ковида. Фото: Мария ЛЕНЦ

Опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в Тверской области.

Больше всего новых случаев инфицирования COVID-19 как всегда регистрируется в Твери. По данным регионального оперштаба, на 30 января в областной столице выявлено 9188 случаев заражения, это +45 за сутки.

Всего же в Тверской области 28873 (+198) зарегистрированных случая коронавируса.

Выздоровели 24 984 человек (+221)

Изолированы 3373 больных (-26).

Умерли 516 человек (+3).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2088 (+1),

Вышневолоцкий городской округ – 1649(+6),

Ржев – 1558(+11),

Торжок – 1356 (+17),

Кимры – 1241(+7),

Калининский район – 1142 (+3).