Коронавирусом в Твери за сутки заразились 45 человек

Всего в Тверской области с начала пандемии подтверждено 28873 официальных случая ковида.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в Тверской области.
Больше всего новых случаев инфицирования COVID-19 как всегда регистрируется в Твери. По данным регионального оперштаба, на 30 января в областной столице выявлено 9188 случаев заражения, это +45 за сутки.
Всего же в Тверской области 28873 (+198) зарегистрированных случая коронавируса.
Выздоровели 24 984 человек (+221)
Изолированы 3373 больных (-26).
Умерли 516 человек (+3).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2088 (+1),
Вышневолоцкий городской округ – 1649(+6),
Ржев – 1558(+11),
Торжок – 1356 (+17),
Кимры – 1241(+7),
Калининский район – 1142 (+3).
Графика: ПТО