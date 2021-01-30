В Тверской области создают книгу о красноармейцах, захороненных в братской могиле в Веригино

Первый вариант страниц книги. Фото: vk.com/podvig_tver

В Тверской области идет сбор сведений для будущей Книги бойцов и командиров Великой Отечественной, захороненных в братской могиле в деревне Веригино Зубцовского района. Эту работу ведет общественная организация – Научно-исторический военно-патриотический Центр «Подвиг» (НИ ВПЦ «Подвиг»).

В первоначальном списке красноармейцев и их командиров, чьи останки лежат в Веригино, 1200 человек. На настоящий момент близится к завершению работа с данными по останкам, найденным и похороненным с 1991 по 2004 год. Это приблизительно 300 бойцов. Поисковикам удалось установить судьбы не менее десяти из них.

- Мы приняли решение выставить на общий суд «сырой» вариант страниц будущей Книги, - сообщает НИ ВПЦ «Подвиг». - По тексту и верстке каждого мы будем работать дополнительно и отдельно.

Пока же всех заинтересованных просят посмотреть первый вариант, высказать конструктивную критику и пожелания.

Первый вариант страниц книги. Фото: vk.com/podvig_tver

Первый вариант страниц книги. Фото: vk.com/podvig_tver

Первый вариант страниц книги. Фото: vk.com/podvig_tver

Первый вариант страниц книги. Фото: vk.com/podvig_tver

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