Пенсионерка из Тверской области отдала лже-доктору 8600 рублей за "анализ на коронавирус"

Мошенница - ранее судимая 32-летняя жительница Саратовской области. Фото: пресс-служба УМВД по Тверской области

83-летняя жительница Бологовского района Тверской области отдала приличную сумму денег мошеннице, представившейся врачом местной поликлиники. Неизвестная женщина пришла к пенсионерке домой и заявила, что той нужно сделать анализ на коронавирус. Хозяйка согласилась.

Лже-врач взяла у потерпевшей кровь из пальца и озвучила сумму: 4200 рублей. Но в дальнейшем разговоре поняла, что сможет вытянуть из доверчивой женщины больше. В итоге за "анализ крови на коронавирус" пенсионерка отдала 8600 рублей. С ними, как в басне Крылова, "была плутовка такова".

Когда мошенница ушла, пенсионерка осознала, что скорее всего попалась на обман. Рассказала все соседке, которая позвонила в местную поликлинику и выяснила, что медики для забора крови по домам не ходят. Обманутая женщина позвонила в отделение полиции.

Мошенницу, ранее судимую 32-летнюю жительницу Саратовской области, полицейским удалось поймать. Она задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Сейчас правоохранители выясняют, успела ли эта женщина совершить другие аналогичные преступления в нашем регионе.

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