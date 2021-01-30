В Твери выбрали «Человека года»

Названы имена людей, получивших премию «Человек года» и определены лучшие социальные проекты. Фото: Ирина ТАРАСОВА

На специальной онлайн-церемонии в Твери были названы имена людей, получивших премию «Человек года», а также определили лучшие социальные проекты.

Оба конкурса регионального масштаба, их второй год подряд организует Общественная палата Тверской области.

Приветственные слова победителям сказал губернатор Игорь Руденя. Глава региона отметил, что талантливые и трудолюбивые люди – главное богатство Тверской земли.

В число победителей конкурса «Лучший социальный проект года» вошли плоды уникальных изысканий, например, проект Сергея Пажетнова «Спасение и реабилитация медвежат-сирот бурого медведя» или «Историко-поисковая экспедиция «Калининский фронт» Вадима Макарова.

Среди лауреатов премии «Человека года» большинство – медики, так как в этом году была введена отдельная номинация для тех, кто особо проявил себя в помощи людям в условиях коронавируса. В частности были награждены бывший главврач областной больницы, а ныне министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов, руководитель Аваевского центра Каринэ Кнюхова и медицинская сестра неврологического отделения Детской областной клинической больницы Светлана Гурак.

Полный список лауреатов премий «Человека года» и «Лучший социальный проект года»:

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