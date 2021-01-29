Мошенники предлагают предпринимателям в Твери купить печатные материалы

Тверским предпринимателям звонят мошенники, предлагая печатную продукцию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пресс-службе Администрации Твери рассказали о новом виде мошенничества. Неизвестные звонят коммерсантам и, представляясь сотрудниками уполномоченных органов или муниципальной власти, предлагают купить набор материалов. Если предприниматель отказывается, ему угрожают штрафами.

Печатные материалы, по словам злоумышленников, нужны для того, чтобы размещать на стендах с информацией для потребителей. Там, в том числе, должна быть информация о профилактике коронавируса.

– Со своей стороны хотелось бы напомнить о том, что госучреждения не оказывают платных услуг по реализации какой-либо продукции. Если вы стали жертвой мошеннических действий, то обращайтесь в правоохранительные органы, – прокомментировал заместитель начальника департамента экономического развития горадминистрации Антон Кузин.