Известный театральный фотограф и журналист Михаил Белоцерковский умер в Твери

Михаил Белоцерсковский скончался на 75-м году жизни Фото: facebook.com/Михаил Белоцерковский (из личного архива)

28 января в результате болезни ушел из жизни театральный фотограф, член СОюза журналистов России Михаил Белоцерковский. Ему было 74 года.

- У меня нет слов. Он очень любил жизнь и всех нас, - написал в "Фейсбуке" близкий друг Михаила Белоцерковского Юрий Феклистов. - Мы были знакомы с ним с моего 11-ти летнего возраста. Он тогда работал на одном заводе с моим отцом.И ездил на лето в пионерлагерь "Огонёк" музыкальным оформителем. Потом у него была непростая жизнь.

МихаилБелоцерковский работал в Малом театре, Театре Вахтангова, Театре эстрады, Губернском театре, Ногинском театре. В последние годы жизни увлекался фотографией и стал успешным театральным фотографом. Несколько раз его работы экспонировались на выставках.

"КП"-Тверь" выражает соболезнования родным и близким Михаила Белоцерковского.