Лесной фонд Тверской области увеличат на 22 гектара

Лесной фонд Тверской области увеличен на 20 га Фото: Ольга ТРОФИМОВА

29 января на заседании Межведомственной комиссии при правительстве Тверской области по земельным отношениям под председательством губернатора Игоря Рудени был одобрен перевод трех участков общей площадью 22 га из категории земель сельхозназначения в земли лесного фонда.

Участки расположены в Калязинском районе и Весьегонском муниципальном округе. Для сельхозназначения они не пригодны.

- Уменьшение количества бесхозных участков, сохранение и восстановление лесов, обеспечение противопожарной безопасности являются приоритетными направлениями в лесопромышленной отрасли, - отметил Игорь Руденя.

Это одна из целевых задач региональной составляющей "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".