В Тверской области из аварийного жилья переселят более 1500 человек

Программа переселения рассчитана до 2025 года Фото: ПТО

Решение об ускорении и увеличении объемов реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2019-2025 годы принято на заседании президиума правительства Тверской области 29 января. Участки для строительства нового жилья готовы в пяти муниципалитетах.

- Работа ведется по национальному проекту "Жилье и городская среда". Это не просто программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и активное участие региона в увеличении качественных квадратных метров жилья для населения Тверской области, – считает губернатор Игорь Руденя.

В 2020-2021 годах количество переселяемых граждан увеличится с 509 до 538 человек. Расселяемая площадь составит 8,8 тыс. кв. метров. В благоустроенные квартиры переедут жители Твери, Ржева, Конаковского, Ржевского и Старицкого районов, Сандовского муниципального округа.

В 2021-2022 годах расселить планируют еще 1103 человека в Твери, Ржеве, Торжке, Вышневолоцком и Нелидовском городских округов, Калининском, Ржевском, Спировском районах.