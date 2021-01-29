Пожилую женщину сбила машина в Тверской области

Женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП произошло в Ржеве на улице Ленина у дома №11.

По информации УГИБДД России по Тверской области, водитель на автомобиле "Мицубиси Лансер" наехал на 73-летнюю пенсионерку. Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Водитель трезвый. С тяжелыми травмами пострадавшая доставлена в больницу.

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