Двое жителей Твери по ночам грабили сетевые магазины

Подозреваемых задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В дежурную часть Московского отдела полиции Твери о кражах сообщили представители сетевых магазинов. По ночам неизвестные проникали в торговые точки, воровали деньги и товар и скрывались.

При очередной попытке кражи подозреваемых удалось задержать. Ими оказались двое ранее судимых жителей Твери, 1979 и 1980 годов рождения, которых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Фигуранты оказались обеспеченными людьми и воровали товары из хулиганских побуждений. Ущерб устанавливается. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

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