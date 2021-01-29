Объемы промышленного производства в Тверской области снизились на 3,5%

Индекс промышленного производства в Тверской области за прошлый год составил 96,5%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области индекс промышленного производства (показатель, характеризующий подъем или спад производства) за 2020-й год составил 96,5%. Это значит, что в сравнении с 2019-м годом объемы нашего производства снизились на 3,5%. Такие цифры представил Тверьстат.

По данному показателю Верхневолжье оказалось на 17-м месте в ЦФО (всего в Центральный федеральный округ входит 18 субъектов).

"Среди субъектов ЦФО наибольший рост промышленного производства в 2020 году отмечен во Владимирской области (119,3% к 2019 году). Снижение промышленного производства наблюдалось в четырех регионах: Калужской (99,2%), Ярославской (96,7%), Тверской (96,5%) и Костромской (88,9%) областях", - уточняют в статистическом ведомстве.

Больше всего (из перечня представленных данных) производство упало в сфере добычи полезных ископаемых - 81,1% к уровню 2019 года.

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