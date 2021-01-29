Коронавирусом в Твери за сутки заразилось 66 человек

В Тверской области подтверждено 198 новых случаев Фото: ПТО

Опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в Тверской области.

Лидером по распространению вируса остается Тверь. По данным оперштаба, на 29 января выявлено 9143 случая заражения, это +66 за сутки.

Всего же в Тверской области 28675 (+198) официальных случаев COVID-19.

Выздоровели 24 763 человек (+229)

Изолированы 3399 больных (-34).

Умерли 513 человек (+3).

Также в лидерах по распространению заразы:

Конаковский район – 2087 (+11),

Вышневолоцкий городской округ – 1643 (+11),

Ржев – 1547 (+7),

Торжок – 1339 (+11),

Кимры – 1234 (+6),

Калининский район – 1139 (+9).