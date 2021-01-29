Целый арсенал боеприпасов хранил под кроватью житель Тверской области

Мужчина хранил дома арсенал боеприпасов Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области в ходе спецоперации полицейскими задержан 25-летний житель поселка Селижарово.

Молодой человек осуществлял "закладку" боеприпасов. На месте задержания полицейские изъяли 201 патрон к нарезному огнестрельному оружию различного вида и ствол. В машине у мужчины нашли пистолет и патроны, а в доме обнаружено и изъято еще 69 патронов, которые подозреваемый хранил в матерчатом мешке под кроватью.

Фигурант арестован. По ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают, зачем ему понадобились огнестрельное оружие и арсенал боеприпасов.

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