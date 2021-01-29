Евгений Гришковец обещал приехать в Тверь посмотреть спектакль по его пьесе

Евгений Гришковец сказал, что хочет побывать на спектакле по его пьесе в Твери. Фото: скрин видео с ютуб-канала Тверского театра драмы.

О том, что режиссер, драматург и шоумен Евгений Гришковец посетит Тверь и посмотрит спектакль «Весы», он сообщил в видеопослании 27 января. Короткий ролик появился на ютуб-канале Тверского театра драмы. Точную дату визита Евгений Валерьевич не назвал.

– Я постараюсь приехать в один из премьерных дней. Если не получится, говорю самые искренние слова участия, солидарности и благодарности всей постановочной группе, что из тысячи пьес выбрали эту, – высказался Евгений Гришковец.

Напомним, 29, 30 и 31 января на большой сцене Тверского театра драмы состоятся премьерные показы постановки «Весы». Возрастной рейтинг сценического произведения «18+». Режиссер – Александр Павлишин.