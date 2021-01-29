Новым начальником УГИБДД России по Тверской области назначен Дмитрий Арзанов

Дмитрий Арзанов (на фото - справа) сменил на посту Андрея Григорьева (слева) Фото: УГИБДД России по Тверской области

29 января на заседании Коллегии Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области начальник Управления Петр Пырх представил нового начальника УГИБДД России по Тверской области. Им стал полковник полиции Дмитрий Арзанов.

Бывший и.о. руководителя тверского подразделения полковник полиции Андрей Григорьев занял должность замначальника региональной госавтоинспекции.

Дмитрий Сергеевич несет службу в органах внутренних дел с 2003 года.

Служебный путь начал государственным инспектором отдела автотехнической инспекции, пропаганды безопасности дорожного движения, руководства и контроля за регистрационно-экзаменационной деятельностью УГИБДД УВД по Брянской области.

В 2009 году назначен замруководителя подразделения.

С 2013 года руководил отделом надзора УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В 2015 году Дмитрий Сергеевич находился в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе. До настоящего времени работал замначальника УГИБДД России по Брянской области.

Награжден медалями "За отличие в службе" II и III степеней, почетной грамотой МВД России.