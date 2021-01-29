Выездные прививочные бригады будут работать в Твери и трех районах области

12 558 человек в Тверской области уже сделали прививку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выездные прививочные бригады в Тверской области начнут работу на базе Областной больницы, и трех ЦРБ - Вышневолоцкой, Нелидовской и Бежецкой. За каждой из бригад будут закреплены определенные населенные пункты региона. Таким образом сделать прививки от коронавируса смогут жители городов и сел, где прививочных кабинетов нет.

Прививочные бригады областной больницы будут выезжать в соцучреждения с круглосуточным пребыванием, расположенные в Калининском районе. Они также займутся вакцинацией персонала крупных предприятий Калининского района.

Медики Вышневолоцкой ЦРБ будут делать прививки жителям Фировского района и ЗАТО «Озерный».

Выездные бригады Нелидовской ЦРБ помогут пройти вакцинацию жителям Пеновского, Жарковского и Бельского районов.

Бригады врачей Бежецкой ЦРБ проведут вакцинацию в Лесном, Сандовском, Молоковком, Сонковском и Кесовогорском районах.

Напомним, "КП"-Тверь" уже публиковала полный список прививочных кабинетов, где можно пройти вакцинацию от коронавируса в Тверской области.

По данным областного Правительства, в Тверскую область на сегодняшний момент поступило более 22,7 тысячи доз «Спутника V». 12 558 человек уже сделали прививку.

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