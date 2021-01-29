Тверская лыжница Наталья Непряева упала на дистанции

Наталья Непряева травмировалась, упав на дистанции. Фото: Фото: Инстаграм/natali_nepryaeva.

Как сообщает сайт championat.com, Наталья Непряева сошла с трассы в индивидуальной гонке в Фалуне, потому что ей стало плохо. Ее увели с трассы тренеры. Тренер российской лыжницы Татьяны Сориной Егор Сорин сообщил в эфире «Матч ТВ», что Непряева получила повреждение.

На данный момент лыжницу доставили в больницу. Что именно случилось – пока точно не ясно.

Издание sportbox.ru пишет, что 25-летняя спортсменка упала на последнем спуске и повредила руку. Степень серьезности травмы станет известна позднее.

Напомним, 8 января, в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски», в итальянском Валь-ди-Фьемме, прошел масс-старт классическим стилем среди женщин. Наталья Непряева одержала в нем решительную победу.

Две трети гонки Наталья Непряева держалась в группе лидеров, не форсируя события. Но на последнем подъеме десятикилометровки ускорилась и не оставила соперницам никакого шанса.

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