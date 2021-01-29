Почти 2000 жителей привились от коронавируса за сутки в Тверской области

В Тверской области за сутки привились почти 2000 человек Фото: ПТО

По данным на 29 января число вакцинированных от новой коронавирусной инфекции в Тверской области составило 12 558 человек. За сутки прививку сделали 1960 жителей.

В федеральный регистр внесена информация о 11 375 жителях Верхневолжья, прошедших вакцинацию.

Всех граждан в прививочных пунктах перед прививкой осматривают терапевты. Медицинские работники проводят термометрию, уточняют наличие хронических заболеваний, контактов с больными коронавирусной инфекцией. Посещения других медицинских специалистов или проведение дополнительных анализов перед вакцинацией не требуется.

В Верхневолжье развернуто 30 прививочных пунктов.

О том, из-за чего в прививке могут отказать и как долго после нее обеспечен иммунитет против коронавируса, читайте здесь.

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