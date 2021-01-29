Госавтоинспекторы Твери устроили облаву на перевозчиков опасных грузов

В Твери состоялся рейд "Опасный груз" Фото: УГИБДД России по Тверской области

28 января в Твери состоялось профилактическое мероприе "Опасный груз". Рейд проводился с целью профилактики ДТП с участием транспортных средств, перевозящих опасные грузы, а также выявление нарушений правил дорожного движения и требований ДОПОГ водителями, должностными и юридическими лицами.

Сотрудники Госавтоинспекции проверяли оснащение автомобилей спецсредствами, соответствие допускам и путевую документацию.

В отношении одного водителя-нарушителя составлен административный материал.

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