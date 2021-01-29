Водителей предупредили об ухудшении дорожных условий в Тверской области

Водителей предупредили об ухудшении дорожных условий Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

29 января в Тверской области, по прогнозам синоптиков, ожидается снегопад. В ближайшие два дня на дорогах также - сильная гололедица.

В пятницу днем температура воздуха +2, в субботу -7... -2 градуса.

- В связи со сложными погодными условиями водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, - напомнили в региональной Госавтоинспекции.

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