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Пенсионер приглашал "на чай" маленьких мальчиков и совершал насилие в Тверской области

О преступлениях дети молчали два года
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Жертвами злоумышленника становились мальчики-подростки

Жертвами злоумышленника становились мальчики-подростки

Фото: Олег ЗОЛОТО

25 января Кашинский межрайонный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя Кашина, обвиняемого в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (п. "а", ч.3 ст.132 УК РФ).

Обвиняемым по делу проходит пожилой мужчина, работавший сторожем в одном из административных зданий. Своих жертв мужчина хорошо знал и приглашал мальчиков "на чай", совершая потом над ними насилие.

Преступления были совершены в 2018 году, но долгое время дети молчали о произошедшем.

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Криминал