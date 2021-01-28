Наркоторговца задержали полицейские на улице Твери

Наркоторговца задержали на улице Твери Фото: архив "КП"

В Твери в подъезде одного из домов на улице Ерофеева был задержан 27-летний местный житель. При личном досмотре у злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли 14 свёртков с запрещенным веществом.

Экспертиза установила, что в свертках - наркотик синтетического происхождения.

По части 4 статьи 228.1 возбуждено уголовное дело. За сбыт наркотиков фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан. Ведется следствие.

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