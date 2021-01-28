В Тверской области определят «Человека года»

Чествовать победителей будут в тверской областной филармонии. Фото: Тверская филармония

29 января в Твери назовут победителей второго регионального конкурса «Человек года» и «Лучший социальный проект года». Его организатор - областная общественная палата.

- Достижения лауреатов и победителей конкурса «Человек года», «Лучший социальный проект года» являются примером деятельного участия в развитии региона, служат сохранению исторической памяти нашего народа, духовного и культурного наследия, воспитанию подрастающего поколения на основе традиционных ценностей, - считает губернатор Игорь Руденя.

Почётное звание «Человек года» присуждается жителям Верхневолжья за личные заслуги и достижения в профессиональной деятельности, социальной или общественной работе. Всего будет названо трое лауреатов и шесть дипломантов. Награды «Лучший социальный проект года» вручат за реализацию социальных проектов в таких сферах как экология, благоустройство, благотворительность, культура и т.д.

Чествовать победителей будут в тверской филармонии.

Также в 15:00 начнется прямая трансляция с церемонии награждения.