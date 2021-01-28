Встреча посвященная иконографии Небесных сил состоится в Твери

Встречу организует православный молодежный клуб "Ирини". Фото: vk.com/irini_klub

В ближайшую пятницу, 29 января, в Твери состоится встреча, посвященная православной иконографии. Иконография - каноническая система изображения религиозных персонажей или сюжетных сцен.

Встречу организует православный молодежный клуб "Ирини". Собравшиеся смогут поговорить об иконографии Небесных сил, проще говоря - ангелов. Участие во встрече примут иерей Сергий Шерстобитов и искусствовед Мария Замыслова.

Гостей вечера ждут 29 января в 18:30 в трапезной собора Вознесения Господня (ул. Советская, 26). Всех просят соблюдать масочный режим и отказаться от визита на мероприятие в случае плохого самочувствия.