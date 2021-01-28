В детском саду Конакова Тверской области нашли испорченную крупу

Крупа не прошла проверку Фото: архив "КП"

Пробы пшена были отобраны специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в детском саду Конакова. Образцы исследовали в Тверской медобластной ветлаборатории и установили, что продукт не соответствует ГОСТ по показателю "испорченные ядра".

В качестве производителя крупы заявлено расположенное в Москве предприятие.

Полученные специалистами лаборатории результаты исследований направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.

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