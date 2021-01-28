В Тверской области будут готовить кадры для нефтяной отрасли

Губернатор Игорь Руденя (в центре) посетил завод «Шелл» в Торжке. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя посетил завод «Шелл» в Торжке. Там производят более 80% реализуемых в России смазочных материалов под этим мировым брендом.

На заводе губернатора встретил гендиректор ООО «Шелл Нефть» Сергей Стародубцев. Он показал Игорю Рудени цеха предприятия.

За прошлый год там произвели 200 млн литров машинного масла, при этом заплатив 272 млн рублей в виде налогов в областной бюджет. В планах руководства компании за три года достичь мощности производства в 300 млн литров масла в год.

Реализация задуманного требует огромных денег - до 6 млрд рублей. При этом на заводе создадут еще 500 рабочих мест.

Губернатор оценил масштаб проекта. Назвал его одним самых внушительных в регионе.

Игорь Руденя пообещал руководству компании необходимое содействие со стороны правительства региона.

Интересно, что в проект входит и еще одно начинание. На базе Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа при участии РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина запланировано создать научно-образовательный кластер для подготовки специалистов в сфере нефтепереработки.

- Планируем плотно работать не только со школами Торжка, но и других муниципалитетов Тверской области с точки зрения профориентации, - прокомментировал ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов.