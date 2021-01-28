Выставка одной книги "Илья Эренбург: Война" проходит в Твери

Выставка уже открылась и будет работать до 10 февраля. Фото: Тверская Центральная городская библиотека имени Герцена.

К 130-летию со дня рождения писателя и поэта, публициста, переводчика и журналиста Ильи Эренбурга в тверской библиотеке имени Герцена проходит выставка «По страницам одной книги: Илья Эренбург. Война».

С самого начала Великой Отечественной войны Илья Григорьевич Эренбург работал корреспондентом газеты «Красная Звезда». За военные годы он он опубликовал более полутора тысяч статей. Книга «Война» (ГосЛитИздат, 1944г.) представляет собой сборник статей Эренбурга, написанных им с апреля 1943 года по март 1944 года. Это был период наступления Красной армии, и статьи часто обращены к советским бойцам. Известно, что их отрывки даже зачитывались солдатам политруками перед боем.

Выставка уже открылась и будет работать до 10 февраля в Музее книги тверской Герценки.