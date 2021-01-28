Коронавирусом в Твери за сутки заразилось 46 человек

В Тверской области подтверждено 199 случаев Фото: ПТО

Опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в Тверской области.

Лидером по распространению вируса остается Тверь. По данным оперштаба, на 28 января выявлено 9031 случаев заражения, это +46 за сутки.

Всего же в Тверской области 28477 (+199) официальных случаев COVID-19.

Выздоровели 24 534 человек (+231 за последние сутки)

Изолированы 3433 больных (-35).

Умерли 510 человек (+3).

Также в лидерах по распространению заразы:

Конаковский район – 2076 (+8),

Вышневолоцкий городской округ – 1632 (+13),

Ржев – 1540 (+7),

Торжок – 1328 (+7),

Кимры – 1218 (+5),

Калининский район – 1130 (+8).