Коронавирусом в Твери за сутки заразилось 46 человек

В Тверской области подтверждено 199 случаев Фото: ПТО
Опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в Тверской области.
Лидером по распространению вируса остается Тверь. По данным оперштаба, на 28 января выявлено 9031 случаев заражения, это +46 за сутки.
Всего же в Тверской области 28477 (+199) официальных случаев COVID-19.
Выздоровели 24 534 человек (+231 за последние сутки)
Изолированы 3433 больных (-35).
Умерли 510 человек (+3).
Также в лидерах по распространению заразы:
Конаковский район – 2076 (+8),
Вышневолоцкий городской округ – 1632 (+13),
Ржев – 1540 (+7),
Торжок – 1328 (+7),
Кимры – 1218 (+5),
Калининский район – 1130 (+8).
Графика: ПТО